Il Tempo che ci vuole, storia di un padre e di una figlia: in anteprima esclusiva una clip del film di Francesca Comencini

Il film più personale di Francesca Comencini che ha conquistato tutti al Festival di Venezia, dove è stato presentato fuori concorso. Il tempo che ci vuole, con protagonisti Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano, arriverà in sala il 26 settembre con 01Distribution, ve ne presentiamo una clip in anteprima esclusiva.

"Ho deciso che partiamo". Un padre incontra una figlia che sta vivendo anni difficili, crescendo in lotta contro dipendenze e depressione. Sono i protagonisti del film più personale della carriera di Francesca Comencini, Il tempo che ci vuole, sono Fabrizio Gifuni, nei panni del padre Luigi, e Romana Maggiora Vergano, che dopo il successo di C'è ancora domani al fianco di Paola Cortellesi conferma il suo talento.

Presentato alla 81° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, fuori concorso, il film arriva in sala dal 26 settembre per 01 Distribution. Una produzione Kavac Film con Rai Cinema, Les Films du Worso, IBC Movie e One Art, prodotto da Simone Gattoni, Marco Bellocchio, Beppe Caschetto, Bruno Benetti, con il sostegno del Mic e con il contributo della Lazio Film Commission.