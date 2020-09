Il tempo che ci rimane: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 23 settembre con SimulWatch

News Cinema

Diretto dal regista Elia Suleiman, Il tempo che ci rimane ricostruisce in quattro episodi i rapporti fra Israele e i palestinesi. L'appuntamento su SimulWatch è per mercoledì 23 settembre alle 21.

La visione condivisa di mercoledì 23 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una commedia drammatica presentata in concorso al Festival di Cannes nel 2009. Il tempo che ci rimane è diretto dal regista palestinese con cittadinanza israeliana Elia Suleiman. Co-prodotto da Regno Unito, Francia, Belgio e Italia, il film ricostruisce in quattro episodi che si susseguono senza soluzione di continuità, i rapporti tra i palestinesi e Israele dal 1948 ad oggi. La storia attinge dai ricordi del suo autore, che si ritaglia un piccolo ruolo nella parte di se stesso, ed è parzialmente autobiografica.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Il tempo che ci rimane e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 23 settembre alle 21.

Attraverso la storia di Fuad, membro della resistenza palestinese, dalla creazione dello stato d'Israele nel 1948 ai giorni nostri, si traccia la ricerca dell'identità di suo figlio. L'esistenza stessa di questo sconvolgimento politico porta Elia Suleiman, attore nel suo stesso film che ha intitolato Il tempo che ci rimane, a chiedersi: è lui a portare la Palestina con sé o è la Palestina ad estendersi al resto del mondo?



