Il talismano di Stephen King al cinema: potrebbe essere la volta buona

Potrebbe essere davvero la volta buona, per veder concretizzato un adattamento al cinema del romanzo fantasy horror Il talismano, firmato Stephen King insieme a Peter Straub. Si parla di una versione per cinema o televisione da ormai 35 anni, fin dalla sua pubblicazione nel 1983, addirittura da prima, quando Steven Spielberg acquistò i diritti lavorando con la Amblin per dare luce al progetto. La società di produzione ci sta riprovando ora con particolare slancio, incaricando il regista di alcuni episodi di The Handmaid’s Tale (ma anche Fargo o Broadchurch), Mike Barber, con Chris Sparling che lavorerà alla sceneggiatura. Il veterano Frank Marshall produrrà, insieme a Michael Wright della Amblin.

Spielberg ottenne i diritti del libro addirittura l’anno prima della sua pubblicazione, nel 1982, innamorandosi della storia, con l’idea di portarlo subito al cinema attraverso la Universal, che convinse a pagare per i diritti. Nonostante l’entusiasmo dell’autore del grande successo di quell’anno, E.T., il progetto finì nei cassetti della major, dalla quale la Amblin cercò di rispolverarlo in varie occasioni, anche come miniserie per la televisione. La svolta lo scorso anno, quando Spielberg parlò pubblicamente di nuove speranze di un adattamento.

“Sento che si potrebbe fare nell’immediato futuro, diciamo entro un paio d’anni, potrebbe essere la nostra più ricca collaborazione con la Universal. Non sarò il regista, ma è un progetto che da 35 anni lotto perché veda la luce”. Dovremmo esserci, dovrebbe essere la volta buona di goderci l’ennesimo adattamento di un romanzo di Stephen King, questa volta scritto insieme a Peter Straub.

Il talismano, omaggio pieno di citazioni di Le avventure di Huckleberry Finn e Tom Sawyer, entrambi di Mark Twain, racconta la storia di un dodicenne di nome Jack Sawyer (per l’appunto) che parte dalla costa est degli Stati Uniti per salvare la madre malata di cancro, con uno strumento magico chiamato “Il talismano”.