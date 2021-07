Il talento iconoclasta di Woody Harrelson e i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Il protagonista di Larry Flynt e Assassini nati compie oggi 60 anni. Ecco cinque titoli in streaming che ne celebrano la carriera folle e assolutamente preziosa.

Se c’è un attore che ha attraversato la storia del cinema americano contemporaneo con la volontà precisa di divertirsi e sperimentare dentro e fuori il sistema industriale hollywoodiano, ebbene questi è senza il minimo dubbio Woody Harrelson. Affermatosi con la serie di culto Cin Cin e attivo al cinema fin dall’inizio degli anni ‘90, Harrelson si è imposto quasi immediatamente come una delle star maggiormente iconoclaste e decise a non fasi etichettare dentro categorie preconfezionate. Protagonista di film molto discussi come di blockbuster di grande richiamo presso il pubblico, Harrelson ha composto tassello dopo tassello una filmografia incredibilmente variegata, affrontato praticamente ogni sfida che un attore può volere dal proprio mestiere. Per rendere omaggio a questo grandioso interprete nel giorno del suo sessantesimo compleanno abbiamo selezionato cinque film in streaming in cui a nostro avviso ha espresso il meglio del suo stile disincantato ma mai superficiale. Ecco dunque il meglio di Woody Harrelson, attore come nessun altro. Buona lettura.

Cinque cult-movie in streaming interpretati da Woody Harrelson

Assassini nati (1994)

Assassini nati - Natural Born Killers: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Ancora oggi il film-scandalo diretto da Oliver Stone rappresenta un qualcosa di non completamente decifrabile. L’epopea insanguinata e fragorosa dei due amanti-assassini seriali Woody Harrelson e Juliette Lewis viene messa in scena dal regista di Platoon e JFK mescolando una gamma di stili e fascinazioni praticamente innumerabile. Assassini nati è uno schiaffo potente e preciso alla società dei consumi mediatici, quella che assimila tutto soltanto attraverso lo schermo di una televisione. E pensare che a metà anni ‘90 ancora non esistevano i social media: come sarebbe oggi un remake di questo calderone cinematografico? Nel cast anche Tommy Lee Jones e Robert Downey Jr. Vincitore del Gran Premio della Giuria a Venezia. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, TIMVision.

Larry Flynt - Oltre lo scandalo (1996)

Scelto dal leggendario Milos Forman per interpretare il fondatore della rivista per adulti Hustler, Woody Harrelson risponde con una delle prove migliori della sua carriera, facilitato da un personaggio che calza a pennello con la sua capacità di disegnare figure controverse. Larry Flynt - Oltre lo scandalo mette in scena con finezza caustica un uomo assolutamente fuori dagli schemi, strabordante e irritante ma assolutamente vitale. Edward Norton e Courtney Love compongono con Harrelson un trio geniale, che rende il film unico e sapientemente calibrato. Prima nomination all’Oscar per Woody, a cui si aggiunge quella per la miglior regia. Opera di culto degli anni ‘90. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Oltre le regole (2008)

Oltre le regole: Il trailer del film con Ben Foster, Samantha Morton e Woody Harrelson

Il dramma militare diretto da Oren Moverman vede protagonista un intenso e doloroso Ben Foster, incaricato di accompagnare Woody Harrelson a casa delle famiglie per notificare loro il decesso di un soldato. Film asciutto eppure capace di colpire al cuore, Oltre le regole conferma il talento del protagonista ma anche la notevole capacità di Harrelson di riempire parti di contorno mettendosi al servizio di colleghi. L’attore infatti ottiene strameritatamente la nomination all’Oscar come non protagonista, che si aggiunge a quella per la sceneggiatura. Film per stomaci forti, ma vale la pena prendersi questo cazzotto a assaporarne il dolore amaro...Disponibile su CHILI, Google Play, TIMVision.

Wilson (2017)

Wilson: Il trailer italiano del film - HD

Da quello stesso Daniel Clowes autore del fumetto di culto Ghost World, un altro adattamento feroce sulle piccole ipocrisie della vita comune. Il Wilson interpretato da Harrelson è un uomo ferocemente sincero, al limite dell’egoismo più inopinato. Accanto al magnifico protagonista la sua ex-moglie Laura Dern, Judy Greer e Margo Martindale. Lungometraggio corrosivo e irresistibile, con un finale malinconico che diventa perfetto manifesto dell’intera storia. Una piccola gemma di cinema indipendente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2017)

L’Oscar come non protagonista è andato a un comunque ottimo Sam Rockwell, ma a essere sinceri lo avrebbe meritato eccome Harrelson nel ruolo di uno sceriffo umano e costretto a combattere contro la malattia mentre prova ad aiutare Frances McDormand a risolvere l’assassinio di sua figlia. Tre manifesti a Ebbing, Missouri conferma la bontà di scrittore di Martin McDonagh come compositore di psicologie al limite eppure sempre umane, capaci di empatia. Melodramma di momenti forti e personaggi marcati nel fuoco. Nel cast anche Peter Dinklage, John Hawkes e Abbie Cornish. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.