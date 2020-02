Il talento del calabrone: il primo trailer del thriller italiano in cui un pazzo criminale tiene sotto scacco Milano

News Cinema

Diretto da Giacomo Cimini, Il talento del calabrone è la storia di un DJ che una sera durante il suo programma radiofonico riceve una telefonata diversa dal solito.

Promette suspense il primo trailer de Il talento del calabrone, thriller italiano diretto da Giacomo Cimini. Scritto da Lorenzo Collalti e dallo stesso regista, il film si ambienta in una Milano by night durante mentre quello che sembra essere un pazzo criminale narcisista tiene in scacco la città. Sergio Castellitto interpreta quest'ultimo, mentre Lorenzo Richelmy è il DJ che riceve la spinosa telefonata. Nel cast ci sono anche Anna Foglietta, Marina Occhionero e David Coco.

Qui sotto il trailer de Il talento del calabrone, in uscita nelle sale il 5 marzo 2020.

Il talento del calabrone: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La trama de Il talento del calabrone sembra uscita da un film americano. DJ Steph (Lorenzo Richelmy), un ragazzo che lavora in radio e che col tempo si è guadagnato una grande fama, grazie ai suoi seguitissimi profili social, conduce un programma serale di grande successo, tanto che molti fan chiamano nel corso della trasmissione radiofonica per parlare con lui. Durante una di queste serate risponde, come al solito, a una telefonata, ma questa volta non è il consueto fan sfegatato. All'altro capo della cornetta c'è un uomo che fa un terribile annuncio: vuole suicidarsi, facendosi saltare in aria nel bel mezzo della città.

Lo sconosciuto di nome Carlo (Sergio Castellitto) afferma, inoltre, che non azionerà il detonatore finché Steph lo intrattiene in diretta radiofonica. Nel corso della trasmissione i due continuano a giocare pericolosamente sul filo del rasoio, mentre alcune pattuglie di polizia, guidate dall'agente Rosa Amedei (Anna Foglietta), si mettono sulle tracce del terrorista.

Quello che scoprono è molto più del piano di un semplice attentatore suicida; infatti hanno a che fare con la vendetta escogitata da un uomo davvero machiavellico.