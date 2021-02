Il suggestivo trailer di The Widow, horror russo alla Blair Witch Project

News Cinema

Richiama temi e atmosfere di The Blair Witch Project l'horror The Widow, che uscirà in America on demand il 30 marzo e di cui vi mostriamo il trailer.

Il 30 marzo uscirà in America contemporaneamente on demand e sulle piattaforme digitali, nonché in DVD e Blu-Ray l'horror The Widow, di cui vi mostriamo il trailer originale. Il regista si chiama Svyatoslav Podgaevsky e ha già diretto numerosi film di cui uno sulla terribile strega del folclore russo, Baba Yaga. Le atmosfere di The Widow ricordano indubbiamente, coi boschi infestati da una terribile presenza soprannaturale, quelle di The Blair Witch Project.

Questa la trama, che include anche il lancio pubblicitario:

In un'area ricoperta da foreste a nord di San Pietroburgo, la gente sparisce da tre decenni. Pochissimi cadaveri vengono ritrovati e quei pochi sono nudi. Il 14 ottobre 2017 una squadra di volontari entrò nei boschi alla ricerca di un'adolescente scomparsa. Presto tutte le comunicazioni con loro vennero interrotte. La gente del posto crede che siano stati presi dallo stesso oscuro spirito che ha catturato tutti gli altri... lo chiamano la Vedova Zoppicante. Ispirato a veri racconti del luogo, questo film avvincente è un'avventura terrificante dall'inizio alla fine!

Ancora più affascinante (se ci si crede) è il resoconto della lavorazione di The Widow

Questo film è ispirato ai fatti avvenuti a una squadra di soccorso nelle foreste vicino a San Pietroburgo. Le stesse misteriose e paludose foreste che sono state la location principale del film. La troupe ha passato diversi mesi isolata dalla civiltà. Un rigido autunno spazzato dai venti del Nord, il freddo e la pioggia sono solo una piccola parte di quello che i membri della spedizione hanno dovuto affrontare ogni giorno. Degno di not è il fatto che le riprese sono iniziate ol 14 ottobre 2018, il giorno della Santa Vergine, in cui, secondo il folclore, la foresta si trasforma in un posto letale".

Ad ogni modo, sembra che tutti i membri della troupe e gli attori abbiano fatto ritorno a casa sani e salvi. Non sappiamo voi, ma a noi le storie ambientate nei boschi piacciono parecchio, e speriamo quindi che prima o poi questo The Widow appaia su una piattaforma in cui possiamo vederlo.