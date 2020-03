Il sommelier - Uncorked: il trailer ufficiale italiano del film Netflix su un aspirante sommelier

News Cinema

Interpretato da Mamoudou Athie, Courtney B. Vance e Niecy Nash, sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal 27 marzo.

Dal 27 marzo sarà disponibile in streaming su Netflix un film intitolato Il sommelier (in originale: Uncorked), storia sospesa tra dramma e commedia su un giovane che aspira a diventare sommelier e che per questo entra in conflitto con il padre, che invece lo vorebbe al timone della ristorante di famiglia.

Scritto e diretto da Prentice Penny, noto soprattutto come produttore, sceneggiatore e regista della serie tv Insecure, ma anche autore di sceneggiature di episodi di serie come Scrubs e Brooklyn Nine-Nine, il film vede protagonisti Mamoudou Athie, Courtney B. Vance e Niecy Nash.

Questo è il trailer di Il sommelier, seguito dalla sua sinossi ufficiale:





Spinto dalla passione per l'enologia, Elijah si iscrive a un corso per diventare maestro sommelier, un titolo prestigioso concesso solo ai pochi in grado di superare un esame notoriamente difficoltoso. Questo sogno si scontra però con le aspettative di suo padre Louis (Courtney B. Vance), il quale con insistenza lo vuole a capo della loro celebre griglieria di Memphis, un'attività che fin dalla sua apertura è passata da una generazione a quella successiva. Elijah si barcamena tra le esigenze della scuola e una nuova relazione sentimentale, mentre Louis affronta il rifiuto da parte del figlio di gestire l'azienda di famiglia. Una tragedia, però, obbliga entrambi a rallentare i ritmi. IL SOMMELIER è un film drammatico, e allo stesso tempo divertente e commovente, su un padre e un figlio che devono imparare ad ascoltarsi a vicenda.