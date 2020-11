Il sole a mezzanotte: la rara malattia raccontata nel film con Bella Thorne

News Cinema

Nel 2018 Il sole a mezzanotte raccontava una storia strappalacrime con protagonisti due teenager interpretati da Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger, ma esiste veramente la malattia di cui è affetta la ragazza?

Uscito al cinema nel marzo del 2018, Il sole a mezzanotte racconta la storia di una diciassettenne con la passione della musica e del canto che è affetta fin dall'infanzia da una rara malattia. Per lei essere esposta ai raggi solari è letale. Durante le ore giorno vive chiusa in casa ed è dopo il tramonto che il suo mondo prende vita, quando esce pe la città e suona la chitarra davanti ai passanti. Una notte incontra un compagno del liceo di cui lei è segretamente innamorata da anni e insieme a lui trascorre la migliore estate che abbia mai avuto. Diretto da Scott Speer, scrittore di romanzi oltre che regista di film per teenager, Il sole a mezzanotte è interpretato da Bella Thorne e da Patrick Schwarzenegger.

Girato a Vancouver in Canada, il film è il remake del giapponese Taiyô no uta che nel 2006 aveva lanciato la carriera della giovane cantautrice Yui ed era stato accolto molto bene dal pubblico nipponico. Il sola a mezzanotte segna anche la volontà dell'attrice e cantante 23enne Bella Thorne di mostrare la sua versatilità, con un storia profonda e drammatica, e il primo personaggio di rilievo in qualità di co-protagonista del figlio 27enne di Arnold Schwarzenegger dopo alcuni ruoli secondari in sette film girati precedentemente.

Il sole a mezzanotte: cos'è la rara malattia di cui soffre la ragazza interpretata da Bella Thorne

Katie Price, il personaggio di Bella Thorne, non può esporsi alla luce del sole. La malattia di cui soffre non è frutto della fantasia degli sceneggiatori, esiste realmente e si chiama Xeroderma Pigmentoso. Si tratta di una patologia di origine genetica ed è causata dalla mutazione di uno o più geni che producono una proteina fondamentale per la riparazione del DNA. Chi ne è affetto ha un'alta fotosensibilità ai raggi ultravioletti del sole che possono creare cheratite alle cornee e carcinomi cutanei. Negli USA e in Europa una persona su un milione ne è colpita, mentre in Nord Africa e in Giappone ne è affetta una persona ogni 100 mila. Non esiste una cura e l'unica possibilità di allungare l'aspettativa di vita è di trascorrere il tempo in ambienti privi di luce solare. Chi soffre di Xeroderma Pigmentoso deve sottoporsi a controlli regolari della cute e degli occhi e a un trattamento appropriato delle lesioni cancerose.