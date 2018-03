Il sole a mezzanotte è al cinema: una clip esclusiva del dramma con Bella Thorne

Tra i film usciti in sala questo fine settimana c'è anche Il sole a mezzanotte, una storia sentimentale e drammatica con protagonista Bella Thorne. L'attrice si è fatta conoscere con la serie A tutto ritmo prodotta da Disney Channel e a soli vent'anni può già vantare in curriculum una quarantina di ruoli interpretati tra serie televisive e film. Accanto a lei in questo film diretto da Scott Speer, compare il venticinquenne Patrick Schwarzenegger per il quale non c'è alcun bisogno di specificare chi sia il padre.

A questo link potete trovare i cinema dove Il sole a mezzanotte è in programmazione in tutta Italia. Qui sotto una clip esclusiva del film con i protagonisti Thorne e Schwarzenegger.

La trama ufficiale del film:

La diciassettenne Katie (Bella Thorne) è costretta fin da piccola a vivere nel buio della sua abitazione a causa di una rara malattia che rende per lei letale anche la minima esposizione alla luce solare. Il destino, però, porterà sulla sua strada Charlie (Patrick Schwarzenegger), quel bambino che osservava tutti i giorni dalla finestra e che, ormai adolescente, le permetterà di conoscere l’amore in un modo del tutto speciale.