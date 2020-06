Il sogno di Kenneth Branagh? Uno Shakespeare a cartoni animati

News Cinema

Kenneth Branagh pensa seriamente una versione animata di una delle opere di Shakespeare, preferibilmente Re Lear o Sogno d'una notte di mezza estate.

Ultimamente nominiamo spesso Kenneth Branagh, quando parliamo di Tenet, di Assassinio sul Nilo e di Artemis Fowl, che oggi debutta su Dinsey+. Proprio in un'intervista riguardante quest'ultimo film, il regista inglese ha raccontato di un suo sogno cinematografico: fare un film d'animazione da Shakespeare.

Ora, che Branagh sia artisticamente innamorato del più grande drammaturgo di tutti i tempi è cosa nota, visto che ha diretto e interpretato Enrico V, Molto rumore per nulla, Hamlet e Pene d'amor perdute. Fra le sue regie anche Casa Shakespeare, mentre solo come attore il nostro si è avvicinato al Bardo in Othello e Riccardo III - Un uomo un re. Ma veniamo allo Shakespeare a cartoni animati. Alla classica domanda sui progetti futuri, posta dal giornalista che lo intervistava, Kenneth Branagh ha risposto: "Sono sempre sul punto di fare un nuovo film. Ho passato molto tempo a pensare a un film d'animazione da Shakespeare, ma ho sempre aspettato il momento nel quale il desiderio diventa una necessità assoluta e non solo un'idea piacevole (…) perché è solo con questa spinta che poi si ottiene un risultato (…) Un progetto che mi ronza in mente da un po’ è una versione animata di Re Lear. So che cose del genere traggono vantaggio da una lunga 'marinatura' (…) quindi sì, ci sono andato vicino, ma fino ad ora non è arrivato il momento giusto per cominciare un altro film".

A Branagh non dispiacerebbe nemmeno realizzare una versione animata di Sogno d'una notte di mezza estate, una pièce un po’ più light di Re Lear, che è una tragedia: "Ovviamente un'opera che mi è venuta spesso in mente mentre giravo Artemis Fowl era Sogno d'una notte di mezza estate, semplicemente perché l'uso che Shakespeare fa della magia in quella pièce è un fantastico stimolo per l'immaginazione umana. E quindi, grazie agli effetti visivi di cui oggi disponiamo, possiamo creare un personaggio come Puck e fargli dire ‘metterò una cintura intorno alla Terra in 40 minuti’ dando un vero e proprio brivido allo spettatore cinematografico in ogni forma possibile: animazione, IMAX, chissà".

Già… chissà. E chissà, aggiungiamo noi, se Kenneth si lancerà davvero in un'avventura tanto straordinaria. Noi siamo convinti di sì, o almeno lo speriamo, perché il mix teatro/animazione ci stuzzica e vorremmo qualcosa si più fedele a Shakespeare di quel Gnomeo & Giulietta che trasformava gli amanti di Verona in due gnomi da giardino.