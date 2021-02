Il Signore degli Anelli in un diorama Lego da record: il video

News Cinema

È esposto in Cina il gigantesco diorama Lego dedicato al mondo del Signore degli Anelli e, come vediamo nel video, è davvero impressionante, tanto che è entrato nel Guinness World Book of Records.

Se siete dei fan del mondo creato da John R. R. Tolkien e della sua opera monumentale Il signore degli anelli, se avete amato i film di Peter Jackson e aspettate il prequel su Amazon e se avete anche solo sognato da ragazzi un'avventura nella Terra di Mezzo non potrete non restare colpiti da questo gigantesco diorama costruito coi mattoncini del Lego, che è entrato per le sue caratteristiche nel Guinness World Book of Records.

Il plastico è custodito in un museo per bambini, lo Smaerd Land, a Shenzhen, in Cina ed è stato creato da 50 progettisti in tre anni, ed è principalmente ispirato alle battaglie della trilogia (nel video che trovate sotto sono chiaramente riconoscibili Minas Tirith, il Fosso di Helm e la Battaglia del Morannon). Per realizzarlo ci sono voluti 150 milioni (sic) di mattoncini e il risultato finale si estende su una superficie di 2.060 metri quadri. Non sapremmo che altro aggiungere, se non che siamo sinceramente impressionati!