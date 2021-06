News Cinema

Il Signore degli Anelli: in arrivo il prequel animato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

Daniela Catelli di 11 giugno 2021 2

New Line e Warner Animation porteranno al cinema il film animato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, che racconterà quello che è accaduto 250 anni prima della saga.