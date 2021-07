Il Signore degli Anelli da oggi al cinema: la trilogia festeggia i 20 anni in 4K nel buio della sala

News Cinema

La compagnia dell'Anello, Le due Torri e Il ritorno del Re tornano nei cinema in versione rimasterizzata tra il 22 luglio e il 4 agosto.

Non sono proprio 20 anni, ma ce ne infischiamo alla grande essendo l'occasione particolarmente ghiotta.

Il Signore degli Anelli: La compagnia dell'Anello usciva nelle sale americane il 19 dicembre 2001, in Italia il 18 gennaio 2002, e a distanza di un anno uno dall'altro seguirono Le due Torri e Il ritorno del Re. Ci sono persone che non hanno mai vissuto sul grande schermo l'esperienza della trasposizione cinematografica firmata da Peter Jackson della trilogia di J.R.R. Tolkien o che non l'abbiano proprio mai vista, come fisiologicamente può imporre la giovane età. Da oggi 22 luglio fino al 4 agosto 2021 i tre film arriveranno cadenzati nelle sale italiane e chiunque voglia (ri)farsi un viaggio nella Terra di Mezzo e (ri)scaldarsi il cuore con le avventure degli amici Hobbit, del valoroso Aragorn, del magico Gandalf, degli abili Elfi e dell'infido e tormentato Gollum, è invitato a precipitarsi al cinema.

Il Signore degli Anelli: dove vedere la trilogia al cinema in 4K

Le versioni de La compagnia dell'Anello, Le due Torri e Il ritorno del Re che circoleranno nelle sale sono quelle uscite all'inizio degli anni 2000, distribuite all'epoca da Medusa Film. Non si tratta dunque delle edizioni estese dei dischi Blu-ray, ma la Warner Bros (che ha acquisito nel 2012 Medusa Home Video con tutti i suoi titoli in catalogo) ha annunciato che i tre film saranno proiettati nelle versioni in 4K recentemente uscite su dischi UHD.

Attenzione ai giorni di programmazione che sono soltanto tre per ogni titolo:

- La compagnia dell'Anello sarà in sala dal 22 al 26 luglio

- Le due Torri sarà in sala dal 27 al 30 luglio

- Il ritorno del Re sarà in sala dal 31 luglio al 4 agosto