Il sesso degli angeli, Leonardo Pieraccioni nel poster del suo nuovo film

Leonardo Pieraccioni sta per tornare con la nuova commedia Il sesso degli angeli, interpretata con Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. È arrivato il poster ufficiale.

Possiamo mostrarvi il poster ufficiale di Il sesso degli angeli di e con Leonardo Pieraccioni, la sua nuova commedia che sarà in sala il 10 febbraio 2022: il film è cointerpretato con Sabrina Ferilli e Marcello Fonte, e vede nel cast anche Massimo Ceccherini. La sceneggiatura è stata scritta da Pieraccioni con Filippo Bologna, coautore con lui anche del copione del precedente Se son rose.

Il sesso degli angeli, la trama del nuovo film di Leonardo Pieraccioni

In Il sesso degli angeli Leonardo Pieraccioni interpreta Don Simone, un "prete di frontiera", con una parrocchia in perenni difficoltà economiche, un parroco che non riesce a coinvolgere i numerosi giovani che lo ignorano. La sua condizione sta per cambiare quando arriva un'inaspettata notizia: un ricco zio è morto, lasciandogli in eredità un'attività in Svizzera "ben avviata". Soldi in arrivo? I problemi sono finiti? Quasi, perché a Lugano Don Simone scopre che l'attività è un bordello, non esattamente un contributo all'immagine di un prelato... Cosa farà Don Simone? Asseconderà il tiro dello zio buonanima, da sempre scettico sulla sua fede? Una persona verrà in suo aiuto a schiarirgli le idee...