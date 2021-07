Il servo: il trailer della versione restaurata in 4K del capolavoro di Joseph Losey

News Cinema

Un grandissimo, e troppo poco conosciuto film interpretato da Dirk Bogarde e Sarah Miles torna al suo splendore originale, permettendo così di godere al massimo del barocchismo visivo del suo autore.

Per celebrare il centenario della nascita di Dirk Bogarde, il grande attore inglese, StudioCanal ha restaurato in 4K uno dei film più belli da lui interpretati, Il servo, capolavoro del regista Joseph Losey.

Un film bellissimo e troppo poco conosciuto, che così può tornare al pubblico in una versione capace di rendere giustizia all'elegante barocchismo visivo del suo autore.

Sceneggiato da un altro gigante come Harold Pinter, che si è basato su una novella di Robin Maugham, Il servo - presentato in concorso al Festival di Venezia del 1963, vede Bogarde nei panni di Barrett, zelante ma ambiguo maggiordomo che viene assunto da Tony, un giovane e ricco aristocratico, entrando prima nelle sue grazie e poi, con progressiva inesorabilità, iniziando a invertire i loro ruoli di servo e di padrone.

Una storia, quella di Il servo, capace di essere una attualissima riflessione sui rapporti di classe che è chiaramente riecheggiata anche nel Parasite di Bong Joon-ho (anche nel film di Losey, tanto per fare un esempio, il protagonista "infiltra" nella casa del suo padrone anche la fidanzata, facendola assumere come cameriera) e, fin dal titolo, anche nella serie Servant di M. Night Shyamalan.

Questo è il trailer della versione restaurata in 4K di Il servo, che debutterà nelle sale inglesi il 10 settembre, mentre la sua versione home video sarà in vendita dal 20 dello stesso mese.