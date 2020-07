Il sequel Ready Player Two uscirà in libreria il prossimo novembre

News Cinema

Un divertente film pieno di citazioni per appassionati di cultura pop, Ready Player One avrà presto un sequel su carta, almeno per ora, in attesa di un adattamento per il cinema.

Ready Player One è stato uno dei film più divertenti del 2018, diretto da un Steven Spielberg in grande forma giovanile. ma era tratto da un romanzo dj successo del 2010, che a novembre avrà un seguito sempre scritto da Ernest Cline, dall’evidente titolo Ready Player Two. Sarà pubblicato in inglese il 24 novembre da Ballantine House, del gruppo Penguin Random House. Il romanzo può già essere preordinato da oggi, mentre le edizioni nei vari paesi verranno annunciate nei prossimi mesi. Quello che è certo è che saranno coinvolti di certo più dei 58 paesi e 37 lingue diverse del primo romanzo.

È stato Cline stesso a sceneggiare la versione cinematografica di Ready Player One, poi diretto da Spielberg ottenendo un incasso in tutto il mondo di 582 milioni di dollari. Il libro era ambientato in un futuro prossimo ma dispotico in cui tutti fuggono dalla frenesia della vita reale e quotidiana immergendosi per ore e ore ogni giorno in un mondo virtuale elaborato e in continua espansione.

L’annuncio del sequel su carta (o ebook) non parla di alcun dettaglio sulla trama e, per ora, di un adattamento anche per il cinema, ma saremmo molto stupiti che non venga previsto a breve.