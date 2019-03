Il sequel di Edge of Tomorrow ha trovato un nuovo sceneggiatore

Era un po’ che non si parlava del sequel di Edge of Tomorrow, lo sci-fi con Tom Cruise ed Emily Blunt diretto da Doug Liman. Le ultime voci riportavano il regista alla prese con l’ennesimo draft per una nuova storia. Arriva adesso la notizia che la Warner Bros. ha ingaggiato Matthew Robinson (The Invention of Lying) per riscrivere il copione.

Una nuova sceneggiatura potrebbe definitivamente sbloccare la situazione in favore di Edge of Tomorrow 2: sia Cruise che la Blunt infatti stanno aspettando a firmare l’accordo anche per il secondo capitolo poiché vogliono uno script che li soddisfi. In precedenza anche Joe Shrapnel, Anna Waterhouse e addirittura Christopher McQuarrie – regista/sceneggiatore ormai “fedelissimo” di Cruise – hanno lavorato all’idea del nuovo film senza però riuscire ad ottenere qualcosa di veramente convincente.

In caso Robinson riesca finalmente a produrre una sceneggiatura che soddisfi tutti, ci vorrà comunque un po’ di tempo prima che Edge of Tomorrow 2 venga realizzato, poiché Cruise sarà impegnato presto con le riprese back-to-back dei prossimi due episodi di Mission: Impossible, diretti appunto da McQuarrie.

Uscito nel 2014, Edge of Tomorrow ha incassato 100 milioni di dollari Negli Stati Uniti e altri 270 in tutto il mondo. Un risultato discreto ma non eccezionale, soprattutto se si considera il costo di produzione di ben 178milioni. Il film è stato però molto ben accolto dalla critica – è in effetti piuttosto divertente – e col passare del tempo si è trasformato in un discreto cult.