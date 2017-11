Il senso della bellezza: oggi e domani al cinema l'affascinante film documentario sul CERN

Oggi e domani, 21 e 22 novembre, sarà nei cinema, come evento speciale, Il senso della bellezza - Arte e scienza al CERN, il film documentario realizzato da Valerio Jalongo in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’ente che coordina la partecipazione dell'Italia al CERN.

In sala grazie a Officine UBU, il film è il racconto di un esperimento senza precedenti che vede scienziati di tutto il mondo collaborare intorno alla più grande macchina mai costruita dagli essere umani, ovvero l'acceleratore di particelle LHC (Large Hadron Collider), per scoprire i misteri dell'universo. Il film documentario crea un parallelo tra arte e scienza dove scienziati del CERN da una parte e artisti contemporanei dall'altra ci guidano nella loro ricerca della verità, tutti in ascolto di un elusivo sesto o settimo senso, la bellezza.





Ecco la sinossi ufficiale del film:

Quattro anni dopo la sensazionale scoperta del “Bosone di Higgs”, il CERN è alla vigilia di un nuovo, eccezionale esperimento. L’esperimento è insieme un viaggio nel tempo più lontano e nello spazio più piccolo che possiamo immaginare. Così, l’infinitamente piccolo e la vastità dell’universo schiudono le porte di un territorio invisibile, dove gli scienziati sono guidati da qualcosa che li accomuna agli artisti. Tra scienziati che hanno perso l’immagine della Natura, e artisti che hanno smarrito la tradizionale idea di bellezza, attraverso macchinari che assomigliano a opere d’arte e istallazioni artistiche che assomigliano ad esperimenti, emerge un ritratto di attività scientifiche e artistiche come indagine, come immaginazione, come autentico esercizio di libertà. Mentre il nuovo esperimento del CERN procede nella sua esplorazione della misteriosa energia che anima l’universo, scienziati e artisti ci guidano verso quella linea d’ombra in cui scienza e arte, in modi diversi, inseguono verità e bellezza. Tra queste donne e questi uomini alcuni credono in dio, altri credono solo negli esperimenti e nel dubbio. Ma nella loro ricerca della verità, tutti loro sono in ascolto di un elusivo sesto, o settimo, senso… il senso della bellezza.