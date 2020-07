Il sedere di Hugh Jackman è intatto: Disney+ non lo censura in X-Men - Giorni di un futuro passato

News Cinema

Hugh Jackman segnala con un ironico post su Instagram che Disney+ non ha censurato la scena in cui lo si vede nudo di spalle in X-Men - Giorni di un futuro passato, ora che il film è approdato sulla piattaforma streaming.

Erano bei tempi quelli in cui l'immortale Wolverine era interpretato dall'immortale Hugh Jackman. L'attore ha poi saggiamente deciso di congedarsi da quel ruolo che ha coperto per un arco di tempo di 17 anni in 9 film della saga degli X-Men. Nel 2017 Logan è stata l'ultima volta, il canto del cigno di un personaggio che ha avuto il privilegio di essere in perfetta sintonia un attore. E viceversa. Qualche anno indietro Wolverine si è dato un gran da fare in X-Men - Giorni di un futuro passato, quando da un futuro distopico viaggiava indietro nel tempo fino agli anni 70 per prevenire alcune azioni e deviare il corso degli eventi. Il film è appena approdato sulla piattaforma di Disney+ ed è stato lo stesso Jackman con un post ironico su Instagram a segnalare che in una scena in cui è inquadrato nudo di spalle, il suo sedere è rimasto in versione integrale e non censurata.

Qualche mese fa si era alzato un polverone sui social quando un attento spettatore aveva segnalato un ritocco in computer grafica per coprire i glutei di Daryl Hannah in Splash - Una sirena a Manhattan. Essendo quella di Disney+ una piattaforma streaming con contenuti family friendly, la revisione di alcuni titoli ha portato ad alcuni aggiustamenti su cui molti non sono d'accordo. Per quanto riguarda Wolverine in X-Men - Giorni di un futuro passato, è stata fatta un'eccezione o è un nuova politica volta a preservare i film nella loro versione originale? Ancora non lo sappiamo, ma un ragazzo su Twitter non ha perso tempo nel commentare: "Come? Daryl Hannah no e Hugh Jackman sì? Non sono d'accordo, voglio uguaglianza sui culi".

Leggi anche Splash - Una Sirena a Manhattan: Disney+ copre il lato b di Daryl Hannah