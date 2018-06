Il sacrificio del cervo sacro, una clip in esclusiva del nuovo film di Yorgos Lanthimos con Colin Farrell e Nicole Kidman

Dopo essere stato presentato in Concorso al Festival di Cannes nel maggio del 2017, dove ha vinto il Premio alla Miglior Sceneggiatura, uscirà in Italia con Lucky Red il prossimo 28 giugno Il sacrificio del cervo sacro, che è il nuovo film di uno dei registi più controversi e chiacchierati dei nostri anni, il greco Yorgos Lanthimos, interpretato da Colin Farrell e Nicole Kidman.

Uno di quelli che lo ami o lo odi, ma che di certo non ti lascia indifferente.

Indifferente non ti lascia nemmeno questo suo nuovo film, che porta ancora un passo avanti l'estetica raggelata e l'etica sadica e chirurgica di questo autore che vuole provocare, scuotere e suscitare reazioni attravero l'eleganza e la precisione.

La storia è quella di una famiglia dell'alta borghesia americana, padre chirurgo di fama, madre bellissima e due figli modello o giù di lì, che vede la perfezione artificiosa della loro vita andare in frantumi per via dell'impatto con un segreto passato incarnato da un misterioso e seducente sedicenne.

Inutile qui entrare in dettagli: entriamo piuttosto dentro la casa e la vita di questa famiglia, dentro la loro asettica e artificiale quotidianità, e dentro le atmosfere del film di Lanthimos, con questa clip esclusiva di Il sacrificio del cervo sacro.



Il Sacrificio del cervo sacro: Clip del film versione, originale - HD