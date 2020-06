Il robot giapponese Erica protagonista di un film di fantascienza

News Cinema

Nel film di fantascienza "b", il ruolo del robot sarà interpretato da... un robot, l'Erica creata da Hiroshi Ishiguro e Kohei Ogawa.

Se dovete realizzare un film di fantascienza in cui sia previsto un robot, quale sarebbe la soluzione migliore per rendere sullo schermo un androide? Farlo interpretare a un vero robot, in questo caso la famosa Erica degli scienziati giapponesi Hiroshi Ishiguro e Kohei Ogawa, della quale se ricordate si parlò nelle cronache tempo fa. L'azzardata ma coerente idea è venuta ai produttori di b, un film sci-fi che avrà un non indifferente budget di 70 milioni di dollari, organizzato dagli studi già dietro a Fino all'osso e al bellissimo Loving Vincent.

La storia, che riecheggia quella di Ex Machina, vede uno scienziato liberare una donna artificiale che ha creato, dopo aver realizzato che i suoi studi sul perfezionamento del DNA umano nascondono dei pericoli. Il film è stato ideato dal supervisore agli effetti visivi Eric Pham, che l'ha scritto con Tarek Zohd e col produttore Sam Khoze. Quest'ultimo si è impegnato con Ishiguro e Ogawa a perfezionare Erica in modo che potesse recitare: tutto sommato, programmarla su uno script dovrebbe essere più semplice che impostarla per l'improvvisazione. Khoze ci dice:

In altri metodi di recitazione, gli attori includono nel ruolo le proprie esperienze di vita. Ma Erica non ha esperienze di vita, è come se Erica fosse stata creata da zero per il ruolo. Dovevamo simulare i suoi movimenti ed emozioni in sessioni apposite volta per volta, controllando la velocità dei suoi movimenti, il modo di esprimere i sentimenti a parole, insegnandole lo sviluppo di un personaggio e il linguaggio del corpo.

Per quanto suoni inquietante, confessiamo di essere curiosi di vedere Erica sullo schermo, anche se così l'elemento IA filosoficamente si dissolve e di fatto saremmo di fronte soltanto a un elaborato animatronic. Alcune scene con Erica sono già state girate nel 2019, ma le riprese effettive di b si svolgeranno a partire dal giugno 2021 in Europa. Al momento non sono stati scelti due fondamentali esseri umani: il regista e il protagonista maschile del lungometraggio.