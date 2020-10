Il ritorno di Mr. Crocodile Dundee, ecco il trailer, ma non è quello che vi aspettate!

News Cinema

Arriva il trailer di The Very Excellent Mr. Dundee con Paul Hogan, non il solito stanco revival di miti anni Ottanta, bensì la parodia di quegli stessi revival e dello star system politicamente corretto.

Se c'è una cosa che non è mai mancata a Paul Hogan, alias Mr. Crocodile Dundee negli anni Ottanta, è il senso dell'umorismo, com'è evidente peraltro dal trailer di The Very Excellent Mr. Dundee: annunciato mesi fa, questo film che sarà a dicembre su Amazon Prime Video non è il Mr. Crocodile Dundee 4 che un'industria cinematografica avrebbe rifilato a noi nostalgici per spremere le nostre recriminazioni un altro po'. O forse lo è comunque, ma per lo meno ci richiede la stessa autoironia che Paul Hogan continua a mostrare a 80 anni suonati! Date un'occhiata al video, poi proseguite nella lettura, così vi diamo qualche coordinata in più.



The Very Excellent Mr. Dundee: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il film ha come protagonista Paul Hogan nei panni di se stesso, un culto della commedia australiana, in procinto di ricevere un'onorificenza dalla Regina d'Inghilterra per il più grande successo indipendente del cinema australiano, appunto l'originale iconico Mr. Crocodile Dundee del 1986. Perplesso, Paul accetterebbe anche, ma per una serie di coincidenze ed equivoci danneggia la sua immagine nei media e sui social: lancia un serpente su una maestra delle elementari, accoppa una suora, strozza un bambino. A quel punto non ha che una soluzione per risollevarsi: accettare controvoglia un quarto capitolo di Mr. Crocodile Dundee fuori tempo massimo. Ma come farà, con produttori che vogliono dare al personaggio un figlio ("Will Smith!") e colleghi come Chevy Chase e John Cleese che, al posto di fornirgli saggi consigli, sembrano aver perso il senno con l'età?

The Very Excellent Mr. Dundee è diretto e in parte scritto da Dean Murphy, questa volta senza l'aiuto dello stesso Hogan, che ricordiamo fu anche cosceneggiatore dell'originale Mr. Crocodile Dundee, Mr. Crocodile Dundee 2 (1988) e Mr. Crocodile Dundee 3 (2001).