Il ritorno di Mary Poppins: ecco il primo trailer italiano del film con Emily Blunt

Il ritorno di Mary Poppins ha ora un primo trailer in italiano. Il film diretto da Rob Marshall, che riporta sul grande schermo la più celebre delle bambinaie, creata da P.L. Travers, arriverà nei cinema a Natale 2018 con protagonista Emily Blunt, affiancata da un cast eccezionale che comprende, tra gli altri, Lin-Manuel Miranda nel ruolo di Jack, un lampionaio ottimista che si occupa di portare luce (e vita) nelle strade di Londra, Ben Whishaw nel ruolo di Michael Banks, Emily Mortimer nei panni di Jane Banks, Julie Walters nel ruolo di Ellen, la domestica dei Banks, Colin Firth nei panni di William Weatherall Wilkins, direttore della Banca di Credito, Risparmio e Sicurtà, Meryl Streep nel ruolo di Topsy, l'eccentrica cugina di Mary. Nel film il pubblico incontrerà tre nuovi bambini Banks, interpretati da Pixie Davies, da Nathanael Saleh e dall'esordiente Joel Dawson. Infine, due grandi veterani come Angela Lansbury, che sarà la signora dei palloncini, un personaggio amatissimo presente nei romanzi di P.L. Travers, e Dick Van Dyke che presterà il volto a Mr. Dawes figlio, direttore ormai in pensione della banca che ora è gestita dal personaggio di Firth.

Ecco il teaser trailer ufficiale in italiano di Il ritorno di Mary Poppins:



Il ritorno di Mary Poppins: Il teaser trailer italiano del film - HD

La trama ufficiale di Il ritorno di Mary Poppins

Il Ritorno di Mary Poppins è ambientato a Londra durante la Grande Depressione degli anni 30, ventiquattro anni dopo gli eventi del film originale. Michael Banks lavora nella stessa banca in cui lavorava suo padre e vive ancora al numero 17 di Viale dei Ciliegi con i suoi tre figli Annabel, Georgie e John e la domestica Ellen. Proseguendo la tradizione inaugurata dalla loro madre, Jane Banks combatte per i diritti dei lavoratori e aiuta la famiglia di Michael. Quando la famiglia subisce una perdita personale, Mary Poppins ritorna magicamente nella vita dei Banks e, con l’aiuto di Jack, li aiuta a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia.