Il ritorno di Beavis & Butt-Head, Paranormal Activity e Pet Sematary tra i primi originali di Paramount+

Il rilanciato servizio streaming della Paramount si lancia nei film originali, proponendo addirittura un ritorno dei mitici Beavis & But-Head, oltre ai reboot di Paranormal Activity e Pet Sematary.

Tra i progetti annunciati dal neonato servizio streaming americano Paramount+ (in realtà rebranding del già esistente CBS All Access), ci sono anche dei film originali, per provare almeno a insidiare la concorrenza di Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple TV+: uno sarà la riproposta degli iconici Beavis & Butt-Head in un nuovo film animato, ma saranno originali Paramount+ anche il reboot di Paranormal Activity di cui vi abbiamo parlato a più riprese, nonché il secondo atto del reboot di Pet Sematary.

Beavis & Butt-Head, il ritorno in streaming su Paramount+

Protagonisti di brevissimi sketch animati andati in onda su MTV dal 1993 al 1997, Beavis e Butt-Head erano in parole povere due adolescenti decerebrati, drogati di tv: grotteschi e doppiati in originale magistralmente dal loro stesso creatore, Mike Judge, sono stati uno dei simboli degli anni Novanta, cavalcando il Rinascimento dell'animazione in quel periodo, col culmine del lungometraggio Beavis & Butt-Head alla conquista dell'America (1996). Fu un relativo campione d'incassi (63 milioni d'incasso per appena 12 di costo): da allora i personaggi sono riapparsi in un revival nel 2011, ma saranno ora riproposti in un nuovo film originale per Paramount+. Loro stessi si sono sentiti in dovere di annunciarlo, visti i tempi naturalmente via Zoom. Altrettanto naturalmente, per quel "mount" in "Paramount" scatta volenteroso (ma come sempre velleitario) l'ammiccamento sessuale...





