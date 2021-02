Il ritorno de I tre moschettieri: Vincent Cassel, Eva Green e Romain Duris in due nuovi film dedicati ai personaggi di Dumas

News Cinema

Due film francesi verranno dedicati alle avventure dei Tre moschettieri, in una produzione Pathé con un sontuoso cast composto da Eva Green, Vincent Cassel e Romain Duris.

È pronto a tornare D’Artagnan, ma non solo, ovviamente porterà con sé anche i tre moschettieri, in una nuova produzione di due film francesi targati Pathé. Sarà il lanciassimo François Civil (Wolf Call) a interpretare l’iconico personaggio, mentre Eva Green sarà Milady, Vincent Cassel indosserà i panni di Athos, Aramis sarà Romain Duris e non mancherà Pio Marmai in quelli di Porthos.

I film saranno diretti da Martin Bourboulon e sceneggiati dalla strana coppia di Cena tra amici e Il meglio deve ancora venire, composta da Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière. Un cast di gran lusso, in cui ci saranno anche Lyna Khoudri, la bravissima protagonista di Non conosci Papicha, Louis Garrel, Vicky Krieps e Oliver Jackson-Cohen. Le riprese dei due film si svolgeranno in contemporanea dentro i confini francesi, a partire dall’estate 2021, con un budget complessivo di 60 milioni di dollari. L'uscita nelle sale è prevista per il 2023.

Si tratterà di una rilettura dell’opera di Alexandre Dumas, già portata al cinema una trentina di volte, come tengono a precisare gli sceneggiatori. Dalle nostre parti l’ultima, seppure solo vagamente ispirata ai libri, è stata con i due film di Giovanni Veronesi, Moschettieri del re e Tutti per 1-1 per tutti.

Dopo questi due film, de la Patellière e Delaporte hanno in previsione di scrivere un’altra rilettura di un altro classico di Dumas, Il conte di Montecristo.