Il rito delle streghe: ecco il trailer e il poster del remake di Giovani streghe

News Cinema

Uscirà al cinema il 29 ottobre il remake Blumhouse di Giovani streghe, Il rito delle streghe, di cui è stato diffuso il trailer e il poster.

Tremate tremate, le streghe son tornate, recitava un vecchio slogan femminista. Nel 1996 arrivò al cinema Giovani streghe, interpretato tra gli altri da Neve Campbell e Robin Tunney e diventato un cult movie, in America, tra gli adolescenti. La Blumhouse ne ha prodotto per la Sony una nuova versione aggiornata, intitolata Il rito delle streghe, di cui è appena uscito il primo trailer italiano.

In Italia il film diretto dall'attrice e regista Zoe Lister Jones uscirà il 29 ottobre, giusto per Halloween.

La storia vede una ragazzina arrivare in una nuova città con la madre (Michelle Monaghan) che va a viverci col compagno (David Duchovny). La vita non è facile per la giovane liceale, finché non trova tre ragazze che si dilettano di magia e che la introducono nella loro congrega. Ma si sa che se noi prendiamo con leggerezza certi poteri, questi possono iniziare a fare dei brutti scherzi.

Le giovani streghe sono Cailee Spaeny, Lovie Simone, Zoey Luna e Gideon Adlon.