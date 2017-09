Il remake di un Lupo mannaro americano a Londra: John Landis è contrario

Come vi avevamo già segnalato, è in corso di scrittura il remake del classico horror (ironico) Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis, datato 1981. Fin qui non ci sarebbe nulla di particolare, dato che Hollywood si è dolorosamente votata al reboot e al remake selvaggio: ciò che rende però almeno divertente seguire gli sviluppi di questo progetto è che il buon John non è d'accordo con l'idea di un remake e che soprattutto a firmare il remake c'è suo figlio Max Landis. La cosa genera un conflitto piuttosto bizzarro, al quale in passato aveva già accennato Max stesso, di recente autore dei copioni di Chronicle, American Ultra e Viktor. Ora è stato John a parlare chiaramente con Collider:





"Gli ho sconsigliato di farlo. Credo che si stia cacciando in una situazione spiacevole. Mio figlio è brillante, sul serio, e vuole farlo. E io che posso dirgli? No? So che comunque non sarà mai tanto brutto come Un lupo mannaro americano a Parigi, che era una merda. Quindi, chi lo sa..."

Chi si lamenta del politicamente corretto dovrebbe sentirsi a suo agio: John Landis non è uno che lesina sui commenti trancianti sui lavori dei colleghi. D'altronde, ha lui stesso in curriculum film inspiegabili come Blues Brothers - Il mito continua e Beverly Hills Cop 3. C'è ancora speranza che il figlio Max ci ripensi? Difficile che lo faccia, ringaluzzito com'è dalla sua prima regia, la commedia ancora inedita in Italia Me Him Her.