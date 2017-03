Il remake de La mosca si farà e ha già un regista

Ben otto anni fa, quando già era cominciata la moda dei remake e dei reboot, vi avevamo parlato dell’intenzione da parte di David Cronenberg di dirigere una nuova versione de La mosca, il suo celebre film del 1986 a sua volta rifacimento de L’esperimento del dottor K. e come questo ispirato al racconto di George Langelaan "La mosca". All’epoca il regista aveva anche dichiarato che il film si sarebbe avvalso delle nuove tecnologie e che avrebbe potuto essere in 3D.

Bene, dimenticate quanto abbiamo appena scritto: Croneneberg non firmerà la reinvenzione de La mosca, perché dietro la macchina da presa ci sarà qualcun altro: J.D. Dillard, personaggio sconosciuto ai più che ha diretto solamente l’indipendente Sleight, storia di un mago di strada a Los Angeles.

Dillard sarà anche incaricato della sceneggiatura del film, che scriverà per la 20th Century Fox insieme al suo abituale collaboratore Alex Theurer. Ai due dobbiamo inoltre il thriller/horror Sweetheart che entrerà presto in lavorazione.

Ricordiamo che il capolavoro di David Cronenberg - che raccontava di uno sfortunato scienziato (Jeff Goldblum) che, in seguito a un esperimento di teletrasporto non andato a buon fine, si trasformava in una mosca - ebbe un sequel nel 1989. Intitolato La mosca 2, vedeva protagonista Eric Stoltz.