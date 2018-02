Il regista di Wonder Stephen Chbosky porterà sullo schermo la vita del Dr. Seuss

In America il Dr. Seuss, creatore di libri per l'infanzia in rime dai bizzarri disegni come "Il Grinch" e "Il gatto col cappello", è popolarissimo, in Italia è più probabile che sia stato conosciuto per la trasposizione cinematografica dei suoi lavori. Adesso anche la sua vita diventerà un film. A realizzarlo sarà il regista di Wonder, Stephen Chbosky.

Al momento il nome di Dr. Seuss è tornato popolare, visto che la Warner sta progettando una serie dedicata alle sue storie e la Illumination Entertainment è alle prese con un Grinch animato con la voce di Benedict Cumberbatch.

Il vero nome del Dr. Seuss era Theodor Geisel e la storia si concentrerà sul periodo in cui, negli anni Venti del Novecento, l'autore lotta per trovare la sua voce e conosce la sua musa e futura moglie Helen Palmer. Proprio lei è fondamentale nella creazione della sua identità di scrittore e del suo primo libro di enorme successo, "Il gatto col cappello", quando, trent'anni dopo il loro matrimonio, Geisel viene colpito da una malattia improvvisa e il suo lavoro va in crisi.

Oltre 60 i libri per bambini che scriverà l'autore e che, almeno nel mondo anglosassone, lo renderanno amato da intere generazioni di piccoli lettori