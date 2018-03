Il regista di The Strangers: Prey at Night sogna di rifare Christine e Avventure di un uomo invisibile

Il sito Bloody Disgusting, specializzato - ovviamente - in cinema horror, riporta un'interessante conversazione col regista inglese Johannes Roberts, che ha diretto il sequel The Strangers: Prey At Night, in uscita da noi il 31 maggio.

Intervistato sulle ovvie ispirazioni carpenteriane del sequel, Roberts ha dichairato che tra queste c'è anche Christine la macchina infernale, adattamento di John Carpenter del romanzo di Stephen King, che definisce "forse il mio film preferito". In un'altra intervista, stavolta col sito LMR, ha rivelato di essere interessato a dirigerne un remake e di recarsi spesso a perorare la causa alla Sony, che ne detiene i diritti.

Tutto questo detto in tono semiserio, ma c'è anche un altro remake carpenteriano che Roberts vorrebbe realizzare, ed è quello di uno dei pochi film da Studio di Carpenter, lo sfortunato (e poco riuscito) Avventure di un uomo invisibile, con Chevy Chase.

"Provo sempre a convincere qualcuno a farmelo rifare. Adoro il libro e ho un debole per il film, che è un po' un Carpenter dimenticato, ma divertente. Credo che sia un film molto fico anche se non del tutto riuscito. Non è né carne né pesce ma ci sono degli effetti speciali davvero incredibili".

Per un regista aspirare solo a dirigere sequel o remake non ci sembra il massimo, ma vedremo se in futuro qualcosa ne verrà fuori e aspettiamo intanto di vedere The Strangers: Prey at Night con una certa curiosità.