Il regista di John Wick chiamato per girare alcune scene d'azione di Birds of Prey

Chad Stahelski va sul set a dare una mano a Cathy Yan.

Come sappiamo, la Harley Quinn di Margot Robbie che tanto abbiamo amato in Suicide Squad ritorna in Birds of Prey and the fantabulous emancipation of one Harley Quinn (sì, questo è il titolo ufficiale). Con lei vedremo nel film anche Black Canary, The Huntress, Cassandra Cain e Renee Montoya (è bene rileggere un precedente articolo per conoscere nei dettagli i personaggi di Birds of Prey). Diretto da Cathy Yan, il film si avvale anche della partecipazione di Mary Elizabeth Winstead (Huntress), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Rosie Perez (Renee Montoya) e Ewan McGregor (Black Mask). La notizia che arriva da The Hollywood Reporter riguarda Chad Stahelski, regista della trilogia di John Wick, chiamato dalla produzione per girare addizionali scene d'azione.