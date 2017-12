Il regista di John Wick adatta il fumetto Kill or Be Killed

Kill or Be Killed è il titolo di un comic book realizzato da Ed Brubaker (testi) e Sean Phillips (disegni), edito anche in Italia da Mondadori. Sarà Chad Stahelski, coregista di John Wick e regista di John Wick 2, a portarlo su grande schermo. Della sceneggiatura si occuperà Dan Casey, ma non si sa quando il progetto finirà davanti alla macchina da presa, visto che Stahelski al momento ha un carnet di ballo piuttosto affollato: oltre al doveroso John Wick 3, previsto per il 17 maggio del 2019, ci sarebbe anche un remake di Highlander che lo aspetta.

Kill or Be Killed è la storia di Dylan, un giovane che si comporta da spietato vigilante: uccide i criminali, ma la sua apparente sete di giustizia non si ferma nemmeno quando i suoi obiettivi cominciano a contare troppo. Presto si ritrova braccato dalla polizia e alle prese con pesci ormai troppo grossi. La particolarità della vicenda è nel motivo che spinge Dylan a comportarsi così. Dopo aver tentato il suicidio, è stato salvato in extremis da un demone che gli ha chiesto in cambio di uccidere per lui, ottenendo un mese di vita per ogni cadavere...