Il regista David Leitch a bordo del Bullet Train

News Cinema

L'action thriller Bullet Train è il nuovo progetto per la Sony di David Leitch, regista di Deadpool 2 e Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Prima di debuttare alla regia con Atomica bionda (ma, pur se non accreditato, c'era il suo zampino anche in John Wick e Deadpool), David Leitch è stato uno degli stuntmen più richiesti di Hollywood. Ovvio dunque che per la regia prediliga gli action, come ha dimostrato con Deadpool 2 e Fast & Furious: Hobbs & Show. Adesso ha scelto il suo nuovo progetto, che è l'action thriller Bullet Train, di cui supervisionerà anche la sceneggiatura, scritta da Zak Olkewicz.

Non si conoscono ancora dettagli sulla trama se non che è tratto dal romanzo dello scrittore Isaka Kotaro "Mariabeetle" del 2010, su cui, purtroppo, abbiamo trovato informazioni solo in giapponese. Leitch produrrà anche il film con la sua società di produzione 87North, assieme ad Antoine Fuqua e Kat Samick.

Impegnato su più fronti, in veste di produttore Leitch ha all'attivo il prossimo Nobody, con Bob Odenkirk, che uscirà in America nel febbraio 2021, e sta preparando un biopic su Jutta Kleinschmidt, prima ed unica donna a vincere il faticosissimo rally di Dakar, tratto dal suo libro "My Victory at Dakar".