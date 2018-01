Il red carpet dei Golden Globe verrà trasmesso in esclusiva su Facebook

La Hollywood Foreign Press Association e la Dick Clark Production hanno annunciato oggi di aver trovato un accordo con Facebook riguardante la cerimonia deo Golden Globe che si terrà nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio. La diretta del red carpet precedente la cerimonia vera e propria sarà infatti trasmessa in esclusiva sulla pagina Facebook dei Golden Globe. Si tratta di due ore di passerella che inizieranno a mezzanotte di domenica per finire alle due del mattino, quando poi appunto comincerànno le premiazioni.

La diretta si intitolerà The HFPA Presents: Globes Red Carpet Live, e i contenuti saranno per la prima volta "dinamici", potranno cioè avvalersi dei commenti degli utenti Facebook. Un dietro le quinte esclusivo e degli aggiornamenti in tempo reale saranno anche disponibili sulla pagina Instagram dei Golden Globes, @goldenglobes.

Ricordiamo che tra i candidati principali per il cinema quest'anno ci sono La forma dell'acqua di Guillermo Del Toro, The Post di Steven Spielberg e Chiamami con il tuo nome di Luca Guadagnino. Come presentatore della serata è stato chiamato Seth Meyers, mentre la cerimonia come sempre si terrà al Beverly Hilton, in diretta comegià scritto dalle due per terminare alle cinque del mattino, ora italiana.