Il reboot di Resident Evil con Kaja Scodelario annunciato dalla Sony per settembre

Lo Studio americano ha ufficializzato una data d'uscita americana per il film di Johannes Roberts che riporterà la storia cinematografica di Resident Evil vicina a quella degli omonimi, leggendari videogame.

La Sony ha annunciato che il nuovo Resident Evil, reboot della popolare serie di film con Milla Jovovich, debutterà negli Stati Uniti il prossimo 3 settembre.

Non è ancora chiaro se l'uscita è programmata per le sole sale, o se il film verrà proposto contestualmente anche su qualche piattaforma.

Il nuovo Resident Evil, che è scritto e diretto da Johannes Roberts (quello di The Strangers 2), vede protagonista Kaya Scodelario, e promette di riportare trama e personaggi a quelli dei videogame che hanno ispirato i film di Paul W.S. Anderson.

Secondo la sinossi ufficiale, Resident Evil racconta di una notte fatale a Raccoon City, nel 1998, e si propone come "l'origin story ufficiale di tutto l'universo di Resident Evil".

Ricordiamo che il primo videogame della serie, uscito nel 1996, era ambientato proprio nel 1998, ed era ambientato all'interno di una grande villa nella quale si era tenuto, in segreto, un pericoloso esperimento scientifico.

Il cast di Resident Evil è composto da Kaya Scodelario nei panni di Claire Redfield, Robbie Amell (Chris Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Tom Hopper (Albert Wesker), Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Donal Logue (il capo della polizia Brian Irons) e Neal McDonough (William Birkin).

Come i videogiocatori più appassionati avranno notato, i nomi dei personaggi sono gli stessi dei protagonisti dei giochi.