Il reboot di Mamma, ho perso l'aereo? Macaulay Culkin risponde con una buffa foto

L'attore si diverte a immaginare se stesso nella nuova versione e dice alla Disney: chiamami!

E’ da un paio di giorni che circola la notizia che vorrebbe la Disney intenzionata a lanciarsi nel reboot di alcuni classici per famiglie. Sulle prime non si sapeva se le nuove versioni sarebbero arrivate in sala o se invece sarebbero state destinate al servizio streaming, ma poi lo Studio ha specificato che i rifacimenti saranno prodotti per il servizio Disney +, che debutterà negli States il prossimo 12 novembre. I film da "reinventare" sono: Una notte al museo, Una scatenata dozzina, Diario di una schiappa e soprattutto Mamma, ho perso l'aereo, commedia di Chris Columbus del 1990 che ha incassato in tutto il mondo oltre 476 milioni di dollari lanciando Macaulay Culkin.

E proprio Macaulay Culkin, che avrà letto del reboot su uno dei molto siti internet che ne parlavano, si è sentito in dovere di commentare la decisione della Disney in maniera spiritosa. Lo ha fatto postando su twitter una foto che lo ritrae accasciato sul divano con il computer sulle ginocchia, un piatto con avanzi di cibo in mano, e altre leccornie e un cuscino rivoltato accanto. Nella didascalia si legge: "Ecco come sarebbe il nuovo Mamma, ho perso l’aereo". Poi l'attore avrebbe rivolto un invito alla Casa di Topolino, scrivendo: "Hey, @Disney, chiamami!".

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 7 agosto 2019

E’ probabile che con la foto, in cui appare piuttosto devastato, Culkin abbia anche voluto scherzare sui suoi stravizi del passato. Comunque il nostro ha già immaginato un rifacimento del suo film più celebre, come si vede da questo video dello scorso anno in cui il protagonista si avvale del prezioso aiuto dell’assistente Google.

Parlando di nuove tecnologie, comunque, sappiamo che il nuovo Mamma, ho perso l'aereo non le ignorerà di certo. Il Kevin McAllister contemporaneo, insomma, disporrà di smartphone, computer all'avanguardia e, naturalmente, di ogni social possibile e immaginabile.