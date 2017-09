Il reboot di Hellboy si mostra: David Harbour convince i fan

Se state ancora piangendo il mancato ritorno della coppia Guillermo del Toro e Ron Perlman a regia e interpretazione di un Hellboy, vi farà forse almeno un po' piacere ammirare il David Harbour di Stranger Things nei panni del personaggio di Mike Mignola, nella prima foto ufficiale relativa al reboot firmato Neil Marshall.

Harbour sembra avere il fisico e l'aspetto adatti al ruolo, resterà da verificare quanto ci mancherà l'ironia di Ron Perlman, che ha interpretato il demonio-detective in Hellboy (2004) e Hellboy: The Golden Army (2008). Qualche fan del fumetto ha fatto notare che il fisico iperpalestrato di Harbour nell'immagine fa intuire un approccio più votato sull'action e meno sull'indagine e gli aspetti più relativamente contenuti dell'opera di Mignola.

Una data d'uscita non è stata ancora annunciata.