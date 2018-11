Il reboot di Candyman prodotto da Jordan Peele ha una data d'uscita e un regista

L'annunciato reboot dell'horror del '92 Candyman prodotto dal regista di Scappa - Get Out Jordan Peele si farà. La conferma è arrivata da poche ore, insieme alla notizia della data d'uscita USA, prevista per il 12 giugno del 2020, e al nome di un regista, anzi di una regista: Nia DaCosta, che ricordiamo per il crime-thriller western con Tessa Thomson e Lily James Little Woods.

Della reinvenzione del film di Bernard Rose che portava al cinema il racconto di Clive Barker "The Forbidden", tratto dal quinto dei suoi "Libri di sangue", apprendiamo inoltre che sarà un "seguito spirituale" dell'originale che ci riporta nel quartiere di Chicago dove il terrore ebbe inizio: il violento e degradato Cabrini-Green, che ormai non esiste più.

Scegliendolo come ambientazione, in alternativa all'Inghilterra dove le vicende narrate da Barker si svolgevano, Rose aveva dato un valore ancora più politico e sociale a Candyman, il cui cattivo (un uomo con l'uncino che si manifestava dopo che il suo nome veniva pronunciato per cinque volte davanti a uno specchio) altri non era se non il figlio di uno schiavo di colore e una donna bianca ucciso dal padre di costei, che gli aveva tagliato una mano e lo aveva fatto cospargere di miele dandolo in pasto a uno sciame di api inferocite. Proprio il colore della pelle del "mostro" - insieme all'ottima regia e alla tensione che si sprigionava - ha spinto Peele a finanziare una nuova versione del film con Tony Todd e Virgina Madsen che è stato un caposaldo della sua formazione artistica insieme a La notte dei morti viventi.