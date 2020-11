Il Re Scorpione: in arrivo un reboot

News Cinema

Sarà realizzato un reboot della serie de Il Re Scorpione, a sua volta spin-off de La Mummia, in cui Dwayne Johnson lanciò la sua carriera come attore protagonista.

Il Re Scorpione è pronto a tornare, con un reboot che sarà il quinto film di una serie iniziata nel 2002 come spin-off de La mummia. Scritto dallo sceneggiatore di Straight Outta Compton, Jonathan Herman, il film vedrà il ritorno di Dwayne Johnson come produttore, dopo che il personaggio era apparso come antagonista di Brendan Fraser ne La mummia: il ritorno. Il successo è arrivato l’anno successivo, con Il Re Scorpione, che lanciò la carriera di attore dell’ex wrestler The Rock.

Il reboot viene descritto come un adattamento contemporaneo, non ambientato nell’antichità come l’originale. Johnson potrebbe apparire nel film, ma non riprenderà il ruolo del protagonista, Mathayus. “Il Re Scorpione è stato il mio primo ruolo in assoluto sul grande schermo e sono onorato e eccitato per l’occasione di portare e reinterpretare questa mitologia verso una nuova generazione”, ha detto in un comunicato Dwayne Johnson. “Non avrei avuto la carriera che sono fortunato di avere se non fosse stato per Il Re Scorpione, e sono entusiasta che con la Seven Bucks Production creeremo nuove opportunità per altri attori di oggi”.