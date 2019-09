Il re leone sempre primo al boxoffice italiano con 26 milioni di euro, ha nel mirino Endgame

News Cinema

Il record è di 30, potrebbe arrivarci. Al secondo posto si difende Attacco al potere 3, terzo ancora Hobbs & Shaw.

Non solo Il re leone è ancora primo al boxoffice italiano del weekend, ma ha aggiunto ben 6.357.000 euro al suo bottino italiano, che arriva a 26.144.000, insidiando quindi seriamente il record stagionale dei 30.282.000 di Avengers: Endgame. La media per sala ha subito una flessione, dagli stellari 10.000 euro ai 6.000, cifra comunque altissima, se ricordiamo che le sale in cui si trova il remake Disney sono 1.065... Fino alla scorsa settimana gli incassi mondiali del film di Jon Favreau veleggiavano sul 1.564.474.000 dollari, ma va verificato cosa possa essere accaduto nell'ultimo weekend.

Davanti a numeri così eclatanti, può sembrare quasi un flop l'invece solida performance di Attacco al potere 3, con il sempre dinamico Gerard Butler alle prese con un complotto che questa volta gli punta addosso il mirino. In cinque giorni ha registrato 1.165.000 euro collocandosi in seconda posizione, con discreta media di 2.270 euro per 415. Costato 40 milioni di dollari, l'action di Ric Roman Waugh ne ha già incassati 43.600.000 solo negli States (al momento oltreoceano è addirittura al primo posto).

Slitta dal secondo al terzo posto Fast & Furious - Hobbs & Shaw, testosteronico spin-off della serie ammiraglia, dove Jason Statham e Dwayne Johnson fanno fuoco e fiamme, oltre a rastrellare nel weekend 314.000 euro, toccando quota italiana di 5.858.000. Sono 684 i milioni di dollari incassati nel mondo dal lungometraggio di David Leitch, costatone 200.