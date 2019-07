Il re leone, Marco Mengoni ed Elisa: "Abbiamo lavorato sulla fierezza di Simba e Nala"

News Cinema

I cantanti ci hanno raccontato qualcosa del loro legame con il film in uscita il 21 agosto.

Il remake de Il re leone sarà nelle nostre sale il 21 agosto, ma nel frattempo abbiamo incontrato a Roma Marco Mengoni ed Elisa, nella versione italiana intepreti rispettivamente di Simba e Nala da adulti. Le altre voci italiane comprendono Luca Ward (Mufasa), Massimo Popolizio (Scar), Edoardo Leo e Stefano Fresi (Timon & Pumbaa).

Qual è l'emozione primaria alla quale hanno attinto Elisa e Marco per affrontare questo nuovo impegno di doppiaggio, dopo che erano stati in passato attivi rispettivamente su Trolls e Lorax? Sono concordi: la fierezza di entrambi i personaggi. "Nala disobbedisce per trovare una soluzione", ci dice Elisa, mentre Marco vede una metamorfosi di Simba, quindi un impegno doppio: "Ero più me stesso quando Simba è un Peter Pan, la fierezza nel personaggio arriva dopo". Come nelle precedenti esperienze, i due sono stati diretti in sala di doppiaggio da Fiamma Izzo. "Ho accettato solo quando mi hanno assicurato che c'era lei, mi sono affidata a lei", ci dice Elisa, che ha dovuto sostituire Beyoncé: "Ha un tono molto più basso del mio, ma andava rispettato. Le versioni italiane della Disney sono molto accurate, devi rispettare il parlato anche nell'intonazione originale, devi proprio seguire le note, anche se non canti". Un approccio tecnico di cui Elisa ci dà dimostrazione, recitando la stessa frase in inglese e in italiano, con uguale tonalità. Mengoni ammette rare libertà, parlando di un lavoro "non difficilissimo ma impegnativo, melodicamente l'italiano è così diverso dall'inglese, non sempre riesci a riprodurre l'identico tono dicendo la stessa cosa." Discorso diverso per la parte cantata: in quel caso imitare Beyoncé era davvero impossibile, quindi con Virginia Brancucci, che ha diretto la versione italiana nel canto, Elisa ha trovato un'interpretazione diversa dei brani. Sul fronte musicale, comunque, Elisa ritiene che sia lei sia Marco Mengoni fossero a loro agio in quest'impegno: "Abbiamo un'inclinazione verso la musica black, il soul e il gospel".



Cosa li lega al Re Leone originale? Elisa, che ha anche visto tre volte a Broadway il musical tratto dal cartoon, è legata ovviamente alle canzoni e ad alcune scene specifiche, tra cui quella indimenticabille della morte di Mufasa: ha mostrato il film ai suoi figli aspettandosi che si disperassero come lei durante quella e altre sequenze, ma con sua sorpresa si sono rivelati più duri di quanto lei fosse alla loro età! Mengoni si dichiara affascinato dalla saggezza, quindi apprezza la figura di Mufasa e della scimmia sciamano Rafiki; Elisa si attiva immediatamente: "Amo la scimmia che ti rimprovera in quella lingua e ti riapre la vita, dovremmo creare una app che funziona come lei!"

La componente ecologica della vicenda non poteva lasciare indifferenti i due cantanti, entrambi sedotti dall'idea di una "Madre Africa" ("Sono stato in Tanzania, posso garantire che il mal d'Africa esiste", confessa Mengoni). Marco lega parecchio la sua attività negli ultimi anni a cause ambientaliste e alla sostenibilità, collaborando con il National Geographic e facendo da testimonial attivo per la campana "Planet or Plastic?" Elisa, che come Marco nel suo piccolo si sforza di ridurre le emissioni per l'allestimento e gli spostamenti durante i tour, ha un approccio deciso sulla salvaguardia della natura: "Siamo tutti leggeri su questo tema, bisogna davvero fare tutto quello che si può."