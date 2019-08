Il Re Leone: le reazioni degli autori del film originale

News Cinema

L'Huffpost ha provato a rintracciare qualcuno degli artisti, ottenendo risposte solo da tre grafici...

I fan e gli spettatori in generale si sono già fatti un'idea del remake del Re Leone, ma l'Huffpost tempo fa pensò bene di domandare ad artisti che avevano avuto a che fare con l'originale Re Leone del 1994 cosa pensassero del rifacimento. La maggior parte di loro ha preferito non commentare. Un anonimo ha lasciato questa dichiarazione: "C'è un enorme risentimento contro questi remake in CGI, da parte delle squadre delle versioni 2D. Forse se vedessimo qualche soldo di royalty le cose sarebbero diverse". Frecciate economiche a parte, c'è naturalmente una forte componente identitaria, disneyana classica, che si sente tradita dall'operazione. Sul blog di Andreas Deja per esempio, capo-animatore dello Scar originale, è comparso un post con diverse immagini originali della prima sequenza del suo personaggio, senza alcun commento (ed è un chiacchierone, possiamo garantire).

L'Huffpost è riuscito a far parlare comunque, a viso aperto, David Stephan (codesigner delle iene e animatore della sequenza iniziale), Alexander Williams (tra gli animatori di Scar) e Dave Bossert (animatore degli effetti come acqua, polvere, fuoco). Stephan è della fazione contraria al remake.

"Se faceste un sondaggio nel team del Re Leone originale, la maggior parte dei membri direbbe: perché? Ma dovete proprio farlo? Fa un po' male. [...] E' un po' triste che sia l'azionista ora a decidere quali film fare... la Disney si è levata la maschera, ora è spudorata: sì, vogliamo solo far soldi. Come artista è una delusione, viene da uno studio che fu fondato sull'originalità e sull'arte. [...] E' come dire: ecco, prendiamo questo bel Monet e ridipingiamolo come dovrebbe essere in realtà. Ma perchè? [...] Specialmente quando il piccolo Simba se ne andava in giro, mi sembrava troppo reale. Quando parlava, mi pareva di vedere quei vecchi film sulla natura in cui doppiavano gli animali e si muovevano le labbra. [...] Qualcuno ha detto: sai che facciamo, facciamo a meno del tutto delle espressioni, facciamolo il più realistico possibile. Per me sminuisce il film."

Williams la prende con filosofia: "Credo che alcuni miei colleghi dimentichino che, quando lavori su un film Disney, non ti appartiene. [...] Quindi per quanto mi riguarda, non sono affari miei se vogliono rifarlo o meno. [...] Non dimenticate che nel Re Leone si usò l'animazione digitale in modo innovativo, come per gli gnu. [...] Non credo che si possano rimpiangere troppo i tempi andati, perché tutti si sforzano sempre di andare avanti. [...] Sono ancora film fatti da esseri umani. Voglio dire, lasciate perdere la tecnica. Ci sono ancora stanze piene di artisti che cercano di rendere bello ogni singolo pixel. Non è facile riuscirci. [...] Vita di Pi alzò il livello della sfida, ora loro l'hanno alzato ulteriormente."