Il Re Leone, l'unica scena girata dal vero rivelata dal regista Jon Favreau

Tutti sanno che il remake è in CGI fotorealistica, però c'è un'inquadratura girata in Africa sul serio...

Dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che il remake di Il re leone non è sul serio "dal vero". L'idea era sì quella di rileggere il cartoon originale in chiave fotorealistica, fondendo la narrazione con uno spirito documentaristico, ma non si sarebbe mai potuto dirigere la recitazione di animali in carne e ossa in quel modo. Tutto nel nuovo Re Leone è realizzato in computer grafica, a parte... il regista Jon Favreau tempo fa su Instagram si è voluto divertire a rivelarci l'unica inquadratura girata sul serio in Africa, l'unica inquadratura "dal vero" davvero... dal vero, insomma. Si tratta della prima immagine, l'alba che apre il film, annunciata dai primi vocalizzi del "Cerchio della vita": la sequenza è presente anche nel teaser originale, che embeddiamo qui in basso. Favreau ci spiega:





Ci sono 1490 inquadrature create in CGI dagli animatori e dai grafici [quasi tutti della Moving Picture Company, ndr]. Sono riuscito a infilarci una singola inquadratura girata sul serio in Africa, per capire se qualcuno riuscisse a distinguerla dalle altre.