Il re leone: il prequel sarà diretto dal premio Oscar Barry Jenkins!

News Cinema

Il regista premio Oscar per Moonlight, Barry Jenkins, dirigerà per la Disney il prequel del Re Leone.

Il Re Leone in live action ha portato in casa Disney 1 miliardo e 65 milioni di dollari provenienti da tutto il mondo, e nonostante il periodo non proprio felice che questo mondo sta vivendo, lo Studio ha messo in cantiere un nuovo film, che sarà un prequel dell'originale e di cui ha annunciato il regista. Per dirigerlo ha scelto niente meno che il premio Oscar per la sceneggiatura Barry Jenkins, che lo ha vinto per Moonlight ed è stato candidato di nuovo nella stessa categoria per Se la strada potesse parlare.

È un bel salto per l'autore di film impegnati e indipendenti questo passaggio dietro la macchina da presa di un colosso Disney, che denota anche la volontà dello Studio di valorizzare registi di talento di qualunque provenienza. La sceneggiatura del prequel è sempre opera di Jeff Nathanson, autore del primo film.

"Avendo aiutato mia sorella a crescere due bambini negli anni Novanta" - ha dichiarato Jenkins - "sono cresciuto con quei personaggi. Avere l'opportunità di lavorare con la Disney per espandere questo magnifico racconto di amicizia, amore ed eredità, portando avanti il mio lavoro di cronista delle vite e delle anime all'interno della diaspora Africana, è un sogno che si realizza".



Aspettiamo dunque con grande curiosità questo Lion King più in contatto con le sue radici etniche. Jenkins ha da poco terminato di girare la serie Amazon The Underground Railroad e adesso ha un'altra grande sfida di fronte a sé. Gli facciamo i nostri migliori auguri.