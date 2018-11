Il re leone, ecco il primo teaser trailer del remake Disney

Il re leone di Jon Favreau, remake del classico Disney Il re leone di Roger Allers & Bob Minkoff del 1994, ha il suo primo trailer, in previsione di un'uscita italiana per il 21 agosto del 2019. A giudicare da quello che si vede, il film sembrerebbe esattamente identico all'originale, inquadratura per inquadratura. Speriamo vivamente che questa "somiglianza" (usiamo un eufemismo) sia sottolineata in questo trailer e che nel film ci sia più spazio per una rivisitazione che almeno finga di giustificare anche dal punto di vista artistico un'operazione al 90% commerciale. Anche perché, nella tecnica, quel che si vede in queste immagini non è nemmeno "live action" - decantata ragione di questi remake - ma per la maggior parte CGI fotorealistica.

Abbiamo solo fiducia in Favreau, che era realmente riuscito a espandere i contenuti del Libro della Giungla da Kipling: qui non abbiamo tuttavia fonti da riesaminare, "solo" un lungometraggio che segnò l'apice del successo del Rinascimento Disney e che ora dovrebbe essere "aggiornato" da questa "nuova versione", come un sistema operativo. Il re leone originale, tra l'altro, nel 2011 fu riedito come Il re leone 3D e riuscì a incassare cifre altissime, facendosi forte di quella natura eterna che un classico animato per Walt Disney avrebbe mantenuto nel corso dei decenni.



Il Re Leone: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD