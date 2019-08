Il re leone da record al boxoffice italiano: 14 milioni in cinque giorni

News Cinema

Media per sala di 10.000 euro per 1.100 copie in circolazione, un trionfo per il remake disneyano.

Il remake di Il re leone, distribuito da noi con qualche settimana di ritardo, non solo è primo al boxoffice italiano del weekend dopo i suoi primi cinque giorni di programmazione nostrani: incassa ben 14.062.000 euro, con una vertiginosa media per sala di quasi 10.000 euro per 1.100 copie (!!!) in circolazione. Un trionfo senza mezzi termini, un'eco del successo mondiale del film di Jon Favreau, giunto a 1.508.000.000 di dollari in tutto il mondo. Con queste cifre, rispetto alle quali impallidisce anche il budget sui 250 milioni di dollari, il nuovo Il re leone diventa il remake "dal vero" (di fatto CGI fotorealistica) più remunerativo dell'ultima produzione Disney, superando anche La bella e la bestia, che si fermò a 1.263.000.000.

Scende inevitabilmente al secondo posto Fast & Furious - Hobbs & Shaw, lo spin-off della serie interpretato da Jason Statham e Dwayne Johnson. Porta a casa altri 623.000 euro e tocca il totale nostrano di 5.267.000 euro. Nel mondo siamo a quota 589 milioni di dollari (su 200 di costo). L'ultimo Fast & Furious 8 vantò un incasso finale di 1.236.000.000 dollari: ci sembra che il nome per ora non basti ad attirare lo stesso pubblico. Vin Diesel, ormai in rotta con The Rock, starà ridacchiando?

Entra in terza posizione il ritorno all'horror di Pupi Avati con Il signor diavolo, che debutta con 426.000 euro in quattro giorni di programmazione, con equilibrata media di 1.200 euro per 347 copie.