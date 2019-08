Il Re Leone, Aladdin e gli altri remake: come stanno andando al botteghino? Ecco la classifica.

News Cinema

Successi assicurati? Quasi: ordinando gli incassi mondiali, una tendenza appare evidente...

Con il miliardo e mezzo di dollari toccato già nel mondo dal remake di Il re leone, sembrerebbe che questi rifacimenti siano per la Disney una scommessa sicura, una timbrata di cartellino per incassare cifre spropositate. Analizzando tuttavia i ricavi di queste operazioni a partire dal 2010, anno dell'esplosione dell'Alice in Wonderland di Tim Burton, ci si accorge di una tendenza abbastanza chiara... Ragioniamo su queste cifre, segnalate in milioni di dollari.

Il re leone - 1.509

La bella e la bestia - 1.264

Aladdin - 1.041

Alice in Wonderland - 1.025

Il libro della giungla - 966.6

Maleficent - 758.5

Cenerentola - 543.5

Tron Legacy - 400

Dumbo - 353

Il ritorno di Mary Poppins - 349.5

Alice attraverso lo specchio - 299.5

L'apprendista stregone - 215

Ritorno al Bosco dei 100 Acri - 197.7

Il drago invisibile - 143.7