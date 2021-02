Il Re ed io: in preparazione alla Paramount una terza versione della storia

News Cinema

Dopo la prima con Yul Brinner e Deborah Kerr e quella con Jodie Foster e Chow-Yun Fat, è in preparazione alla Paramount una terza versione del classico Il re ed Io, la storia di una governante europea e del re del Siam.

Nel 1956 Il re ed io, versione cinematografica dell'omonimo musical teatrale di Rodgers & Hammerstein, con l'insegnante inglese interpretata da Deborah Kerr, che va nel Siam (l'attuale Tailandia) a insegnare alla numerosa famiglia del Re (uno Yul Brinner strepitoso), conquistò Hollywood che gli tributò 5 Oscar, di cui uno allo scatenato Brinner. Impossibile non sorridere ripensando alla scena in cui lei cerca di insegnare il valzer a quello che, secondo gli standard dell'epoca, era più o meno un selvaggio, cambiato poi dalla conoscenza e dalla stima reciproca. Nel 1999 era toccato a Jodie Foster e un molto più composto Chow Yun-Fat, interpretarne il remake Anna and The King, e adesso la Paramount ne ha in cantiere una terza versione.

La curiosità principale sta nel chiedersi chi saranno attori che lo interpreteranno stavolta in quella che, speriamo, non sarà una versione troppo edulcorata della classica storia, in accordo coi tempi in cui viviamo. I produttori della società Temple Hill, incaricati di sviluppare il progetto, lo descrivono come "una commovente e vivace ripetizione della classica storia in cui l'Est incontra l'Ovest". Hanno inoltre lo scopo, con questa versione, di offrire "una prospettiva contemporanea che esplori la diversità e le visioni contrastanti del mondo dei due personaggi, attingendo dalla storia reale e dal musical", il che più o meno conferma quello che pensavamo.

Comunque sia, mentre aspettiamo ancora di vedere la rilettura di West Side Story di Steven Spielberg, siamo curiosi anche di assistere anche a questa nuova versione riveduta e corretta de Il Re ed io.