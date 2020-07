Il re di Staten Island: in un video esclusivo Judd Apatow ci presenta la sua nuova commedia

News Cinema

Un video in esclusiva con le prime immagini e battute della commedia Il re di Staten Island raccontate dal regista Judd Apatow, che lancia un nuovo comico al cinema, Pete Davidson, volto noto e amato del Saturday Night Live televisivo.

Sono tanti i talenti comici lanciati al cinema da Judd Apatow, vero geniaccio della commedia contemporanea americana con carattere. In questa intervista video ci presenta in esclusiva le prime immagini, e battute, de Il re di Staten Island, con al centro un nuovo nome in crescita, quello di Pete Davidson, già molto apprezzato come comico di quella fucina di talenti della televisione americana che continua a essere Saturday Night Live.

Il re di Staten Island, in uscita al cinema e sulle piattaforme streaming dal 30 luglio, ci conduce nel mondo surreale, esilarante e scorretto di un immaturo a oltranza che si aggira per il distretto più periferico, meno popoloso e più oggetto di ironia della grande mela, Staten Island.

La parola a Judd Apatow, che ci presenta Il re di Staten Island e il suo dirompente protagonista, il comico Pete Davidson.



Il Re di Staten Island: Video Speciale: Judd Apatow - HD

Il re di Staten Island: la trama e il trailer ufficiale del film:

Il Re di Staten Island, film diretto da Judd Apatow, è la storia di Scott (Pete Davidson), un ragazzo che ha perso il padre quando aveva solo 7 anni durante l'attentato dell'11 settembre. La perdita del genitore ha causato al giovane un vero shock e ora che ha più di vent'anni si comporta ancora come un adolescente. Trascorre le sue giornate in giro insieme ai suoi amici, a fumare erba e a fare il cascamorto con la sua amica d'infanzia (Bel Powley); al contrario di sua sorella minore (Maude Apatow), che sta per iniziare il college.

Quando sua madre (Marisa Tomei) inizia a frequentare un altro uomo, un vigile del fuoco (Bill Burr), nell'eterno bambino Scott scatta qualcosa e improvvisamente si ritrova costretto a fare i conti con quel dolore e quel lutto che non ha mai voluto affrontare, ma che ha represso sempre più dentro di sé. Forse è arrivato il momento per Scott di iniziare una nuova fase della sua vita e finalmente diventare adulto...