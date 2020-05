Il Re di Staten Island: il trailer italiano della nuova commedia di Judd Apatow

News Cinema

Protagonista della nuova commedia di Judd Apatow, Il Re di Staten Island, on demand in America dal 12 giugno, è l'attore del Saturday Night Live Pete Davidson.

La Universal ha diffuso il trailer italiano della nuova commedia di Judd Apatow, intitolata Il Re di Staten Island e co-sceneggiata e co-prodotta dal protagonista Pete Davidson assieme a lui e a Davie Sirus.





L'attore (che vedremo in The Suicide Squad) è nato proprio a Staten Island, New York, ha debuttato giovanissimo al Saturday Night Live e il padre, vigile del fuoco, è morto durante gli attacchi dell'11 settembre 2001. Queste elementi autobiografici sono in comune col personaggio che Davidson interpreta nel film. Come sempre le commedie di Apatow hanno un fondo amaro di verità. Questa la trama:

Lo sviluppo di Scott si è in un certo senso bloccato quando ha perso il padre, un vigile del fuoco, quando aveva 7 anni. Adesso ha 25 anni e non ha ottenuto quasi niente, e il sogno di diventare un artista dei tatuaggi sembra allontanarsi. Mentre la sua ambiziosa sorella minore (Maude Apatow, figlia del regista) va al college, Scott vive ancora con la sua stanchissima madre, infermiera al pronto soccorso (Marisa Tomei) e passa le giornate a fumare erba e in compagnia degli amici Oscar, Igor e Richie, frequentando in segreto l'amica d'infanzia Kelsey. Quando la madre inizia a frequentare un vigile del fuoco sbruffone, Ray (Bill Burr), inizia una serie di eventi che costringeranno Scott a fare i conti col suo dolore e a fare i primi tentativi di andare avanti con la sua vita.

Nel cast appaiono anche Steve Buscemi nel ruolo di Papa, un pompiere veterano che prende a cuore Scott, e Pamela Adlon che è l'ex moglie di Ray, Gina. Il Re di Staten Island Island uscirà in digitale anche in Italia prossimamente.